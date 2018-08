Kodutute loomade varjupaiga kutsikate silmad vaatavad ootavalt linna poole

Varjupaiga endine juhataja Anneli Matsi ja uus juhataja Seyle Juss tõdevad, et loomad on küll hoolitsetud aga suurteks ehitustöödeks neil raha ei ole. Tingimused aga, milles toimetavad loomad ja töötajad on alla igasugust arvestust.

FOTO: Urmas Luik