„Head Weekendile põrutajad! Et te Tallinnast rahulikult Pärnusse saaksite sõita, on Pärnu maanteel politseinikud. Nad jälgivad, et kontserdielevuses juhid liiga kiiresti ja seega liiga vara üritusele ei jõua. Muidu peab festivalialal liiga pikalt artiste ootama," märkis politsei sotsiaalmeedias.