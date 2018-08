Nädalavahetus tuleb vihmane

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on ööl vastu laupäeva pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati esineb äikest ja sajuhood võivad tugevad olla. Puhub lõunakaare tuul viis kuni kümme, öö hakul rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 13st 18 kraadini. Hommikuks saartel pilvisus hõreneb, sajud on harvad ja tuul pöördub läände.

Laupäeva päeval Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja hoovihma sajab mõnes kohas. Puhub edela- ja läänetuul neli kuni üheksa, õhtul saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest. Õhtu poole sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub lõunast läände, puhudes kolm kuni seitse meetrit sekundit. Õhusooja tuleb 17–22 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva esineb selgimisi ja kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ja hommikuks muutub sadu laialdasemaks, paiguti võib äikest olla. Tuul puhub lõunast, Ida-Eestis pöördub loodesse ja põhja, puhudes kolm kuni kaheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub kaheksast 13, rannikul 16 kraadini.

Pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, tihedamalt on vihmahooge ida pool. Tuul puhub lõunast, Ida-Eestis loodest ja põhjast kolm kuni kaheksa meetrit sekundis. sooja on 15–19 kraadi.