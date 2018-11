Juhtkiri: Rändepakt paneb perutama

Pakt iseenesest on internetist üsna hõlpsasti leitav. Seda on 34 lehekülge, millel üles loetletud 23 eesmärki ja teed-viisid, kuidas neid saavutada. Ingliskeelse nimega dokument “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” valmis selle aasta 11. juulil. Just siis võeti ÜROs vastu deklaratsioon, mis käsitleb nii rännet kui pagulust. Kaunis suvi oli täies hoos ja Eestis teadis paktist paremal juhul vaid mõni välisministeeriumi töötaja. Avalikkust sellest ei teavitatud, isegi eesti keelde pole juriidikast kubisevat teksti pandud. Kas Eesti oma püüdluses saada ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks oleks paktiga salamisi nõustunud, on vaid spekulatsioon.