Halduskohus ei tühistanud Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumist

Halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles, et halduskohus tühistas RMK juhatuse oktoobris 2017 tehtud otsuse osas, milles teavitati kinnistu enampakkumise toimumisest ette kolm nädalat.

Muus osas jäid OÜ Tootsi Tuulepargi ja AS Eesti Elektri kaebused RMK nõukogu ja juhatuse otsusele rahuldamata. Samuti ei rahuldanud halduskohus AS Raisneri kaebust, milles firma nõudis RMK nõukogu oktoobris tehtud otsuse tühistamist.

"Meil on kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. Eraettevõtjate versus riigi asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargi sokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane," ütles Eesti Elektri juhatuse liige Andres Sõnajalg.