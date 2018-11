Koondise loots, Pärnu võrkpalliklubi abitreener Toomas Jasmin loodab kodupublikule pakkuda kõva võitlust. “Suuri lootusi pole ma seadnud, siis pole pettumust,” rääkis Jasmin. “Läheme kindlasti kõigile lahingut andma, niisama ei taha midagi kellelegi kinkida. Varasemad mängud nende koondiste vastu on olnud tasavägised, seega usun, et juhtuda võib kõike ja hea õnne korral võime võita, samal ajal võime tabeli lõppu jääda. Kuna see on selle koondise viimane suur turniir, loodan, et poisidki saavad sellest aru ja annavad endast maksimumi.“