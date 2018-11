Galerii: lasteaiaõpetajad õppisid roboteid kasvatustegevuses kasutama

"Lasteaias kasutatakse BeeBoti tegevuse mitmekesistamiseks ja lõimitud õppetegevuses. Laps saab roboti abil otsida tähti, tänu millele moodustub sõna, mida just taheti selgeks õppida. Samuti saab ta programmeerida roboti nii, et robot liiguks täpselt sinna, kuhu lapsel on vaja," selgitas ürituse üks korraldajaid Karin Peetsalu.