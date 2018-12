Kaugliini number 333 teenindab AS Hansa Bussiliinid, mille regiioonijuhataja Margus Maiste nagu liini tellija, Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk kaasa sõitsid, et vaadata tegelikkuses, kuidas sõiduplaan reisijatele sobib, millised on teed ja kuidas suur buss need läbib.