Andres Metsoja: Plakat ei seo mind Savisaare ja Talvega

Kes plakati eest maksis?

Leppisime kohe alguses kokku, et kõik võrdselt jagame seda kulu.

Kui see pole nii-öelda eelsobing, siis mida kolmekesi pildilolek tähendas?

Meie kõigi arvates on Eestis liiga palju vastandumist. Ühiskond on üks tervik ja kindlasti on inimestel-erakondadel oma väärtused, mille vahel valida, aga tegelikult sünnivad asjad koostöös. Keegi ei tee poliitikas üksi midagi.

Mul on hinge peal olnud, et kui arendame e-riiki, peab Eesti eri paigus olema kvaliteetne internetiühendus. Selle teema ajamisega tuli kohe alguses Keskerakonnast kaasa Erki Savisaar ja sotsidest Tanel Talve. Kolmikuna koos oleme asja ruulinud. Nüüd arutasime, et valimised tulevad, neli aastat saab täis ja kuhu me oleme jõudnud, pole veel näha. Muidugi valguskaablit hästi ei näe ka (naerab, S. E.). Meie oleme andnud sisse mitu eelnõu, ­eilegi oli üks lugemisel, samuti on antud viimase miili tegemiseks riigieelarvest 20 miljonit.

Eelmine koalitsioon naeris meid sisuliselt välja, et see on nii ebamõistlikult kallis ja Eestisse ei tule seda kunagi. Praegu on samme vaikselt sinnapoole astutud ... Kui ise ennast ei kiida, ega saa ­seda teistegi hooleks jätta.