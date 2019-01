Neljapäeva südaööl kukkus tähtaeg, milleni võis avalduse tagasi võtta ja alles esimesi pöördeid tegevalt valimiskarussellilt maha astuda. Keegi seda ei teinud ja 1099 Eesti kodanikku hakkavad püüdlema Toompea 101 kohale. Konkurents on tihe nagu mõnes lugupeetud kõrgkoolis.

Pärnumaa valimisringkonna nimekirju vaadates hakkab silma, et nn vanade erakondade häda seisneb naiskandidaatide vähesuses. Isamaa üheksa kandidaadi hulgas on vaid üks õrnema soo esindaja, malbe teleajakirjanik Ela Tomson. Vaid kaks naist leiab Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna nimistust. Reformierakonnas on naiskandidaate kolmandik ja erandina torkavad silma sotsiaaldemokraadid viie õrnema soo esindajaga.