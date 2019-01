Andri Arula: Olgem linnana eeskujuks!

Sageli kipumegi unustama õnne, ­mida kodulinn meile pakub. Leiame aega vinguda, et jälle on käes “tatine” suvi. Me pole rahul sulalumest koristamata tänavatega. Mõistagi meenutas sulailm tänavail väiksemat katastroofi. Kuid raad kutsus pärnakad appi ja toetas ühtlasi graniitsõelmete jagamisega. Linlased vastasid üleskutsele mitte parkida sõiduvahendeid tänavail. Jagatud graniitkild muutis nii mõnegi lõigu kõnniteest turvaliseks.