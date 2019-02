Fotograaf õpetab, kuidas jäädvustada tantsu nii, et tardunud pilti jääks alles elu

Kuidas jäädvustada tantsu nii, et tardunud pilti jääks alles elu, liikumine ja dünaamika? Millal on õige hetk ja kuidas seda peatada? Balleti ja linnaruumi dialoogid kõlavad 6. veebruaril Pärnu keskraamatukogu rippsaalis.

Saviku sõnade kohaselt on tantsu pildistamine nagu tamiilil kõndimine. “Mõlemal pool “õiget” joont kummitavad ekstreemsused ja see neetud niit paistab ju läbi. Katsu siis tasakaalu leida. Need on haprad hetked, kus millisekundiga eksimine võib – ja enamasti tähendabki – täielikku läbi- (või alla?)kukkumist,” selgitas Savik.