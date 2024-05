Pärnumaal telliti toidupoodi üle 600 dokumendi

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissari Marit Abrami sõnade kohaselt on poodi dokumentide tellimine paindlik viis ja seetõttu järjest populaarsem. “Kõikides Eesti maakondades on vähemalt üks Selver, mis erinevalt PPA teenindussaalidest on avatud iga päev ja märksa kauem. Dokumenditaotlejatele on see hea alternatiiv, sest Selverist dokumendi kättesaamine on kiirem ja mugavam,” lausus Abram.