Poseidoni vutiklubi värbas mängiva peatreeneri

Poseidoni juhatuse liige Silver Lulla on veendunud, et Tamme saadab rollis edu. “Olen Taaviga tuttav juba ammusest ajast, kooliajast, tean teda hästi: Taavi on äärmiselt suure hingega mitmekülgne spordimees, kes on meie õnneks end sidunud kõige tihedamalt jalgpalliga. Taavi on olnud meiega ammustel aegadel rahvaliigas, kui oli ühel hooajal meie parim väravakütt ja hiljem, Poseidoni aegadel esindusmeeskonna väravavaht. Jaanuaris sai selgeks, et uuel hooajal kaitseb meie väravat Taavi, veebruaris sai selgeks, et Taavi on ühtlasi meie mängiv peatreener, ehk peale mängimise hakkab Taavi andma treeninguid, arendama mängijaid ja valmistama ette meeskonda uueks hooajaks teises liigas. Usun, et Taavi värske pilk meie meeskonnale annab meile uut hoogu ja energiat,” lausus Lulla.