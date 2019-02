Veebruari lõpp jätkub päevaste plusskraadidega

Ilmateenistuse teatel ööl vastu teisipäeva pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Sajuvõimalus on seejuures suurem Ida-Eestis. Esineb jäidet. Puhub loodetuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 13–15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –2 kuni 3 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul 4–9, ennelõunal saartel ja rannikul puhanguti 12–14 meetrit sekudis. Sooja on 1–6 kraadi. Õhtul läheb mõnevõrra külmemaks.