Leo Tammiksaar: Keda eestlased valivad?

Esmapilgul näib, et viimasel paaril aastal otsustajana kätt proovinud noorepoolsed tegelased ei oska riiki ainult suurelt riisuda, vaid isegi mitte elementaartasemel juhtida. Maksuraha on mängitud maha lätlastele, samuti senine põhiline Eesti majanduse mootor – Soome turist. Tahtmatult tekib küsimus: miks pole suurmeeste ellu kutsutud suured erakonnad kahvatute liidrite rumalal juhtimisel veel lagunenud? Hiljaaegu nägin teleekraanil poliitikut, kes aktsiise tõstis. Sõnum, mis tal oli edastada, kõlas, et aktsiisid olevat liiga kõrged ja kui ta saab võimule, siis langetab...

Seda kuuldes tundus mulle, et peale alahindamise see mees põlgab rahvast. Kas tal on õigus ja rahval ongi haugi mälu? Isegi praegu võimul olijad on eri teemade kohta väitnud, et kui osutuvad valituks, teevad ära, jättes mainimata, et nad ongi võimul ja midagi ära teha ei takista miski.