Täna: Pärnu võrkpalliklubi alustab medalijahti

Kell 17 algavas poolfinaalis selgitavad esimese finalisti tiitlikaitsja Saaremaa võrkpalliklubi ja lõunanaabrite esiklubi RTU/Robežsardze. Pärnu poolfinaalis põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu vastu pannakse pall mängu kell 20.

Tartu ja Pärnu läksid põhiturniiril vastamisi kahel korral, Tartu võitis esimese omavahelise mängu 3:1, teise mängu keeras sama tulemusega enda kasuks Pärnu. Karikavõistlustel mindi vastamisi poolfinaalides, kust väljus võitjana Pärnu meeskond, kes võitis avamängu 3:0 ja teise 3:2.

Pärnu loots Avo Keel tunnistas, et mänginuks parema meelega poolfinaali mõne teise meeskonna vastu. “Mina seda juttu ei usu, et iga vastasega minnakse võitlema. Igal treeneril ja mängijal on soov, kelle vastu parema meelega mängitakse, ja tunnistan, et hea meelega mänginuks poolfinaalis mõne teise meeskonna, mitte Tartu vastu. Eelistatum olnuks RTU, kes sel hooajal on siiski mingil määral üllatajaks osutunud. Aga ega meil pääsu ole, tuleb Tartuga madistada,” rääkis Keel.

“Tartut pole ma oma silmaga pärast soomlasest nurgaründaja (Jan Helenius) liitumist näinud, videost küll. Raske on selles paaris kellelegi mingit eelist anda. Usun, et mõlemad meeskonnad on normaalses konditsioonis. Kellel serv ja vastuvõtt paremini kulgema hakkab, seda edu saadab. Saab näha, kas tähtsamad pallid tõstetakse Hindrek Pulgale või jaotub koormus ühtlasemalt – see on üks peamisi küsimusi. Teiseks on mulle oluline see, kuidas oma blokiga liikuda, kui vastasel on serv hästi käes. Ja loomulikult see, kellel tugev serv paremini õnnestub,” arutles Keel.

Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets ütles poolfinaali eel, et Tartu ja Pärnu vastasseis talle erilist rolli ei mängi. “Mäng nagu iga teine. See, et Pärnu on minu kunagine koduklubi, ei tähenda midagi erilist – ses suhtes pean vandenõuteoreetikutele pettumuse valmistama,” sõnas juhendaja.

“Pärnu mäng on rajatud jõuservi peale. Kui see toimib, on nendega alati väga raske. Peale selle on tegu väga hea platsimänguga meeskonnaga, kes on kaitses igas pallis hammastega kinni ja kaitses õnnestumised annavad neile palju lisajõudu. Pärnu liidrid on kindlasti sidemängija Martti Keel ja brasiillasest diagonaalründaja Chizoba Neves Atu. Brasiillane kannab rünnakul suurt koormust ja on rasketel hetkedel mängu vedaja,” analüüsis Ojamets poolfinaali vastast.