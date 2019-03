Parisselja küla elanikud tahavad pääseda surmateest

Argipäev on selline, et saju­ilmaga pritsib piki Tallinna–Pärnu–Ikla maanteed käijat autorataste alt paiskuv märg, talviti on valge pidevjoone tagune “trotuaar” lükatud lume võrra kitsam. Kohalikud nimetavad seda ligemale kilomeetrist sundrännaku ala surmateeks ja küsivad, mitu laipa on vaja, et seni kurdid kõrvad võtaksid kuulda nende palvet rajada kergliiklustee.