Sadama korvpallimeeskond purustas Tartu Ülikooli ja säilitas play-off'i lootuse

Pärnu peatreener Heiko Rannula sõnas mängujärgses intervjuus, et matšiks valmistuti kõvasti, eriti kaitses. "Teadsime, mida teha tahame, võit tuli kaitse pealt. Meie meeskonnal on kõvasti potentsiaali: keemia on hea ja kõik pingutavad. Loodan, et tänane võit tõstab meeste motivatsiooni. Isegi kui kaks viimast mängu võidame, pole asi kindel, et play-off'i pääseme," jutustas loots.