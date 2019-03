Tarkvaraarendaja loodab maailma vallutada

Cognitive Billboardis arendatava tehnoloogia idee on lihtne: digiekraani lähedusse on paigaldatud kaamera, mis teeb kindlaks inimese, kes võiks reklaami vaadata. Tarkvara tuvastab, mis vanusest ja soost inimesed ekraani ees seisavad, ja valib selle alusel, mis reklaami on ekraani omanikul kõige kasulikum näidata. Ehk valitakse see, mille eest ollakse valmis parajasti ekraani eest mööduva sihtrühma eest enim maksma.