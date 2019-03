Vapruse vutipoisid esindasid noortekoondisi

U21 koondis, kuhu kuulus Veensalu, alustas aastat eduka treeningulaagriga Türgis, kui mõõtu võeti Antalya Cupil. Eesti koondise arvele jäi väravateta viik Ukrainaga, 2:1 võit Kasahstani üle ja 1:1 viik Makedooniaga. Turniiril viis punkti kogunud ja sellega Ukraina järel koos Lätiga teist kohta jaganud Eesti on rahul nii enda esituste kui ka vastaste tasemega.

“Ütlesin võistkonnale, et nad on jäänud silma väga tõsise ja eeskujuliku suhtumisega kogu selle laagri vältel. Treeninguteks on nad hästi valmistunud ja kui vaja detaile edasi anda, siis võtavad info hästi vastu. Üleüldiselt jätsid poisid väga professionaalse mulje,” rääkis noortekoondise peatreener Karel Voolaid.