Valter Parve: Joomane tulevik?

Bussijaamas ja mujal hängivad teismeliste kambad on meedias viimastel kuudel palju tähelepanu pälvinud ja kindlasti on vastused ohusignaalidele juba otsustajate laual. Vähem on olnud juttu sellest, et noorte tugila alustas Pärnumaal juba kolm aastat tagasi, siis oli selle koordineerija Paikuse avatud noortekeskus.