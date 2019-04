Juubelit tähistav võrkpalliveteran Peeter Kais: Elu on meeskonnamäng

Suurema osa elust Pärnus veetnud Peeter Kais on sündinud Võrus ja ammutas võrkpalli algteadmisi legendaarse Jaan Gutmanni käe all.

Võrust liikus Kais peagi pealinna TSIKi, kus tema juhendajaks sai Raimund Pundi. “Ta oli eelkõige suurepärane psühholoog,” on ta veendunud. Vähesed teavad, et Kais on tulnud armees aega teenides Kaliningradi oblasti meistriks ja et ta kuulus Alma-Ata turniiril 1968. aastal Nõukogude Liidu meistriks tulnud Tallinna Kalevi koosseisu. Tõsi, toonase reglemendi järgi sai hooaja lõpus kuldmedali kaela kümme mängijat ja 12-le anti diplom.