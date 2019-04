Galerii: maalähedust elus hoidev aianduse ja mesinduse selts tähistas 100 aasta juubelit suure peoga

Pärastlõunal kogunes Pärnu Nooruse majja sadakond pidulist. Esinesid ringid-kollektiivid ja juhataja pidas tänukõne, mille eel ta natuke pabistas. „Ma ei oska seda tänu ja kõike sõnastada. Ei taha kedagi unustada ja olengi natuke hirmul, et äkki teen kellelegi liiga. Neid tegijaid ja häid inimesi on siin olnud ja on palju,“ rääkis Ojaste, kes seltsi tööd korraldanud viimased neli aastat.

Kuigi AMS tähistab 100 tegutsemisaastat, on siinkandis aktiivselt toimetatud umbes 60 aastat. Sõjaajal oli seltsitöö katkendlik, kuid 1950. aastatel võtsid kodumajanduskooli õpilased ja iluaiapidajad oma südameasjaks ettevõtmisele taas elu sisse puhuda. „See kõik on sündinud inimeste algatusest. Rahvas on seda teinud oma rahaga. Nii ongi see kui lipp lipi peal, lapp lapi peal,“ märkis Ojaste.