Uus vallajuht Eiko Tammist: Raha on Saardest 20 kilomeetri kaugusel

Tammisti terekäsi on tugev ja mõtted ulatuvad ühest valimisperioodist kaugemale. Ta on südamega Saardes ja usub, et seda on kõik needki, kes siin vastu Viljandi- ja Lätimaa piiri elavad. Nii ­nagu Tammisti enda kolmelapseline pere, kes end sisse seadnud vallakeskuses Kilingi-Nõmmes.