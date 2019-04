Video: ratsanikud teenisid sisemeistrivõistlustelt kaks medalit

Suurte ponide klassis oli startijaid 15. Esimesena tegi ilusa soorituse Katariina Tomann (Tondi RSK) kogenud ratsul Jalica Van Blommerchot. Järgnes pikk ebaõnnestumiste rida: aeti rohkelt latte maha ja tekkis tõrkeidki. Niisiis hakkas juba tunduma, et selles arvestuses ümberhüppeid ei tulegi.

Siis aga õnnestus puhtalt lõpuni jõuda teisel Tondi klubi ratsanikul Vanessa Simustel ponil Only. Tuli ka kolmas puhas sooritus Liisbet Talisoolt (Audruranna RSK) ponil Hubba Bubba. Nii jäi üle oodata põnevat mõõduvõttu ümberhüpetel.

Ümberhüpetel tehti kaks puhast sõitu. Tomann oli oma ratsul küll kiireim, kuid sai kirja ühe vea ja lõpetas pronksil. Nii saatis edu Talisood ja Hubba Bubbat, kes teenisid meistritiitli. Hõbemedalid said Simuste ja Only.