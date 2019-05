Endla koor levitas laulurõõmu ratastel

"Vihma hakkas sadama siis, kui olime juba kautse all ja päike saatis meid kõik esinemised," rõõmustas koori liige Iris Ruut, kelle naeratus pärast häid emotsioone täis päeva kustuda ei tahtnud.

Päeva alustati varakult: kell 10 endise pikaaegse dirigendi Herbert Pulga hauale küünlaid pannes ja talle lauldes. Sealt edasi liiguti turule, kus hommikusi poodlejaid tervitati. "Kui inimene tuleb turule kala või liha ostma, ei oska ta küll ette kujutada, et koor võib teda järsku "Tuljakuga" üllatada," lausus Ruut.

Arvukaim publik võttis koori vastu Iseseisvusväljakul, sest just sealne kontsert oli suuremalt välja reklaamitud. "Endla kunagised lauljad, kes meid iga aasta ikka kuulamas on käinud, olid end kenasti sinna pingi peale sättinud," jutustas koorilaulja. Lisades, et kuulajaid oli igal pool: nuriseda ei saa.