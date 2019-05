Pärnakas kirjutas luuletuse Jüri Aarmale

“See on meile tõesti täiesti ootamatu ja korvamatu kaotus, sest kõik need 12 aastat on Jüri olnud meie festivali üks väga oluline ­tegelane,” tõdes Kabli festivali eestvedaja Kadri Leivategija. “Julgen arvata, et oleme teinud festivalil Jüriga koos üle 40 ürituse. Need on suurel määral olnud vestlusõhtud loome- ja teadusinimestega, millele andsid värvi tema meisterlik intervjueerimisoskus ja lai teadmistepagas. Ta pidas väga lugu sellest, mis me siin tegime, ja oli mõttega kogu aeg juures. Vestlusõhtud temaga on need, mida enam kunagi ei tule ja mis kindlasti kellegi teisega enam sellist vormi ei võta. Jüri lahkumisega sai see läbi. Inimesed ei ole asendatavad.”