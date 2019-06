Haigla asub selgitama, mis patsiente tegelikult huvitab

“Selle asemel, et küsida patsientidelt, mis neil viga on, küsime neilt, mis on neile tähtis – see annab patsiendile võimaluse öelda, mida ta tahab, et oleks teisiti. Samuti aitab avatud suhtlus kaasa põhjalike ja inimesele selgemate raviplaanide koostamisele,” selgitas haigla kvaliteedijuht Teele Orgse.