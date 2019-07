Lapsed esimest korda koertenäitusel: Näitusi on vaja selleks, et need, kes koeri koguvad, saaksid näidata, kuidas koerad oskavad kõrval kõndida

Kümmekond neljajalgset pesi poistel küll näo hoolikalt puhtaks ja pai tohtisid lapsed teha paljudele sõbralikele tegelastele, kuid poole tunni järel ei suutnud ükski loom võistelda erksavärviliste koeralelude (mis meelitasid lapsi kuulekatest kutsadest enam ligi), jäätise ega kujukeste-võtmehoidjatega.

Näituse järel jagasid vennad muljeid, aga jutt läks märksa laiematelegi teemadele.

Kas teile meeldis koertenäitusel? Tahaksite uuesti minna?

Tormi: Jaa, varsti-varsti.

Maru: Jaa, meeldis, aga ma sain aru, mis see on, enam pole vaja.

Mõistagi jooksid lapsed esmalt kutsikat nunnutama. FOTO: Mirell Põlma

Millised koerad meeldisid kõige rohkem?

Tormi: Sheltie’d (Shetlandi lambakoer, Tormil ja Marul on kodus selline, M. P.). Siis see tugeva karvaga väike (karmikarvaline Jack Russelli terjer, M. P.) ja hästi suur musta karvaga kutsu (Newfoundlandi koera kutsikas, M. P.).

Maru: Need kõige kiiremad (Vene hurdad ja salukid, M. P.)!

Kas oli mõni koer, kes üldse ei meeldinud?

Tormi: Mulle eriti ei meeldinud see ilma karvata. Mulle meeldivad rohkem karvaga.

Maru: Mitu koera, keda ei saanud paitada. Ma küsisin päris paljudelt, kas võib, aga ei saanud.

Kas oli mõni selline koer, keda tahaksite Messile sõbraks võtta?

Tormi: Taksi. Musta ja pruunide jalgadega, sileda.

Maru: Neid, keda sain paitada, ja ühe selle kõige kiirema koera.

Tormile meeldiks, kui peale Shetlandi lambakoera oleks kodus üks takski. FOTO: Mirell Põlma

Siis oleks Messil suur sõber. Sulle meeldiks suur?

Maru: Jaa, nagu Süsi (minu Iiri hundikoer, M. P.).

Miks koertenäitusi korraldatakse?

Tormi: Et teistele inimestele koeri näidata ja enda koera treenida. Mõttekas on ikka koera treenida, muidu järsku jookseb ära. Ta peaks sõna kuulama.

Maru: Selleks, et need, kes koeri koguvad, saaksid näidata, kuidas koerad oskavad kõrval kõndida.

Kas koeraga peaks näitusel hakkama käima juba kutsikana või kui ta on suur?

Tormi: Siis, kui ta on piisavalt treenitud. Me võib-olla läheme Messiga ühele näitusele.

Maru: Täitsa ükskõik.

Maru silitas nii suuri kui ka väikseid neljajalgseid. FOTO: Mirell Põlma

Milliseid koeri ei lubata või taheta näitusele?

Tormi: Neid, kes näksavad, ei kuula sõna.

Maru: No neid, kes on pahad, nuusivad näiteks teise koera peput, limpsivad teise koera pissi.

Mida peab koer näitusel teha oskama?

Tormi: Käske täitma. Istuma, kõrval olema, lamama, käppa andma – sellised tavalised asjad, mida iga koer võiks osata.

Maru: Näitama, kui tubli ja eeskujulik ta on.

Milleks on näitusi tarvis?

Maru: Selleks, et koerad näitaksid, kui tublid nad on, kui tublisti nad kõnnivad. Ainult üks koer ei olnud üldse viisakas seal: nuuskis teise koera peput. Ebaviisakas!

Igas ringis hindas koeri kohtunik. Kas tahaksite selline kohtunik olla?

Tormi: No ma peaks oskama teha seda, mida kohtunik peab tegema, siis jah.

Maru: No ma ei tea eriti. Noh, ma ikka tahan, aga nii enam-vähem. Iga päev peaksin seda tööd tegema. Läheks nii kaua! Siis ei saa mitte midagi muud teha kui ainult tööd.

Mida teie hindaksite kohtunikuna?

Tormi: Käskude täitmist. Seda, kuidas kasvatatakse, kas kammitakse, kas pestakse või üldse ei pesta.

Maru: Koerad peaks olema tublid. Puhtad ka.

Paitamine paistis suurele koerale väga meeldivat. FOTO: Mirell Põlma

Täna nägite ainult tõukoeri. Mis eristab tõukoera krantsist?

Tormi: Tõukoeri aretatakse. Tõukoeri peab sama sordiga aretama.

Maru: Krants on mitte-sheltie. No mõni on lihtsalt krants. Krants on see, et ta ei ole sheltie, kolli või korgi, ta lihtsalt on.

Miks üldse on tõukoeri tarvis?

Tormi: Et oleks erinevaid koeri maailmas.

Miks teil on tõukoer, mitte krants?

Maru: Sheltie on kõige väiksem, minikolli võtsime. Minikolli on kõige armsam ja väiksem. Kuulsid? „Mini” tähendab väike.

Miks on inimestel koeri vaja?

Tormi: Näiteks pimeda juhtkoeraks, valvekoeraks ja lihtsalt rõõmuks. Messi on meil selleks, et kellegagi oleks tegelda.

Maru: Mõni inimene on pime, koer aitab. Aga meie võtsime koera niisama, tore on temaga olla.

Miks öeldakse, et koer on inimese parim sõber? Mida see tähendab?

Tormi: Et inimene on koera parim sõber ja koer inimese parim sõber. See on sõprus. Et koer tahab ainult koos sinuga aega veeta.

Maru ja tema parim semu, noor Shetlandi lambakoer Messi. FOTO: Erakogu

Kas sinu parim sõber on Messi või hoopis inimene?