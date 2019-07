Mahukas galerii: rõõmsad Pärnumaa pidulised rongkäigus

Publikut on rongkäiku vaatama tulnud palju. Mõni on ennast meeleolukalt isegi katustele paigutanud, et ülevalt laulu- ja tantsupeolistele kaasa elada. Katusel mängitakse rongkäiguga kaasa erinevaid kõristeid ja käristit. Mööda kõndides pomiseb laulupeo fotograaf: ”Kõik on küll kained, aga ronivad katusele ikkagi!”.