Rekordiline Pärnu jõe triatlon muudab liikluskorraldust

Mõõduvõtt algab kell 10.30 lühikese distantsiga, kui sportlased stardivad Kesklinna silla kõrvalt 375meetrisele ujumisdistantsile, seejärel väntavad kümme kilomeetrit rattaga ja panevad punkti 2,5kilomeetrisel jooksurajal. Kell 12.30 algaval põhivõistlusel on kõik kolm ala poole pikemad. Päeva lõpetavad lapsed (kell 15), kes ujuvad 150 meetrit, sõtkuvad sadulas neli kilomeetrit ja panevad i-le täpi kilomeetrisel jooksurajal. Ühtlasi selgitatakse välja Pärnumaa triatlonimeister.

Mõõduvõtu korraldaja Tair Anton rõõmustas, et tänavu sünnib osalejarekord. Eelregistreeris 272 sportlast. Sama suur arv saavutati mullugi, ent ajalugu on näidanud, et paljud panevad nime kirja alles kohapeal. “Eelmise aasta kogemus näitas, et paljud inimesed vaatavad ilma järgi. Laupäevaks lubab ilusat ilma ja kindlasti tuleb koguarvule lisa,” arvas Anton.

Üldarvule aitab tublisti kaasa tõsiasi, et suvepealinna mõõduvõtt on teist aastat Eesti triatloniliidu karikasarja etapp. “Vanemates vanusegruppides on Eesti eliit kohal,” kinnitas ta.

Eelmise aasta võitu tuleb kaitsma pärnakas Timmo Jeret. Otepää raudmehevõistlus näitas, et ta on heas vormis, kuna teenis Eesti meistritiitli. “Loodame, et võit jääb koju, aga ei tea iial, kes üllatada võib,” muheles peakorraldaja.

Suur mõõduvõtt toob kaasa liiklusmuudatused nii maal kui vees.

Liikluskorraldus triatloni ajal. FOTO: Pärnu Jõe Triatlon