Väikesed vutimängijad nuusutavad Euroopa tippklubide hõngu

Hiljuti Pärnus Vapruse klubi eestvedamisel toimunud Euroopa jalg­pallihiiu Torino Juventuse nädalase treeninglaagri avapäeva järel on poisid ja mõni tüdrukki õhinas.

Platsi ääres pisikeste vutimängijate askeldamist jälgivad vanemadki on nähtuga rahul. “Paistab, et lastele meeldib,” arvas poja trenni vaatama tulnud Jaana Tammeleht. “Tavaliselt neil nii pikki trenne pole. Õhtul tuleb kindlasti hea uni. Eks näis, kas nad on nädala lõpus sama energilised.”