Noored Olümpiale jagas tulevikulootustele stipendiume

22aastane Mägisalu võistleb Kreeka-Rooma maadluses kuni 60kiloste sportlaste kaalukategoorias. 2018. aastal võitis ta Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali. “Helary puhul avaldas meile muljet tema tugev eneseanalüüsivõime ja innukus ennast harida spordipsühholoogia, taastumise ja teadlikumalt treenimise suhtes. Usume, et Helaryl on hea meeskond ja väärt eeskujud, kellega see noormees võib veel kaugele jõuda,” kommenteeris komisjoni liige spordipsühholoog Snezana Stoljarova.