Räämal asuva Pärnu sõudeklubi kontole kogunes neli ja vasakkaldal tegutsevale Kalevi sõudekeskusele üks meistrikuld. Arvestades asjaolu, et mitmes paadiklassis kombineeriti eri sõudeklubide sportlasi, saab pärnakate osalusel hangitud kuldmedaleid loetleda veel enam: viis lisaks. Pannes kullanoosile juurde 12 hõbedat-pronksi, leiab kinnitust tõsiasi, et Eesti sõudespordis on jäme ots traditsiooniliselt pärnakate käes.