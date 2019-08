Kilplased olid, tegelikult ka

Erivajadustega lastele mõeldud Kaelase kooli asemel on nüüd tasuta bussisõit. FOTO: Ants Liigus

Kui meil siin Eesti elus tuleb ehmatavalt tihti kannatada rumalate otsuste ja tobedate tegude tagajärgi, siis on ju päris loomulik küsida: mis neid sünnitab? On see iga kord mingite juhuste kokkulangemine või peituvad põhjused sügavamal – näiteks meie geenides? Kas on siin Eestimaal elanud kilplaste hõim, kelle loomupärane agar rumalus vereliinide kaudu tänasesse päeva on jõudnud? Kui “ühisest” minevikust mingi näide võtta, siis olgu selleks seltsimaja innukas ehitamine – nähti hulga vaeva, aeti seinad püsti, katus peale, aga aknad jäeti tegemata. Tekitati probleem (pimedus) ja siis hakati seda kogukonna liikmete usinal kaasalöömisel lahendama – kottidega valgust sisse kandma!

Toonastel arhitektidel tundub olevat järeltulijaid, seda kinnitab üha uute pimemajade kerkimine. Näiteks sobib palee mõõtu konstruktsioon, mille sisuks pidi saama laste kaitsmine. Selle ehitamisel kasutati peamiselt ainult õiguste telliseid, kohustuste lisamine unustati ära ja tulemuseks saime varisemisohtliku asja, mis pealegi ei täida oma otstarvet.