Vibulaskja Reena Pärnat tuli Eesti meistriks

Eesti meistrid selgitati FITAs ehk 1440 harjutuses. See on formaat, kus sportlane laseb neljalt distantsilt 36 noolt. Nii sihivad mehed märki 90, 70, 50 ja 30 meetrilt, naised 70, 60, 50 ja 30 meetrilt.

Mullu oli Pärnati võidutulemus kümme punkti parem. “Tulemuse kohta ei saa öelda, et ma ülirahule jäin, aga sellest piisas üsna ülekaalukaks võiduks,” kirjutas Eesti esinumber oma fännilehel. “1440 harjutust olen ma sellel aastal juba varem lasknud. Kaks nädalat tagasi võistlesin Itaalias, kus samuti võitsin ning tulemus oli seal 1309 ja 1290 punkti. Loodan, et õnnestub veel lasta, sest tunnen, et varu on sees veel palju.”