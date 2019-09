Ilmataat pani liikumissõbrad higist nõretama

Pärnu jõe kallasrajal võttis tuttava kümnekilomeetrise teekonna ette 1645 jooksjat ja ligemale 620 käijat-kepikõndijat, lastejooksudel vudis 890 mudilast ja noortejooksul silkas 185 alla 30aastast, ratastoolisõidus osales kaheksa spordihuvilist.

Põhijooksul läks võit taas Keeniasse, kui suursoosik Ibrahim Mukunga Wachira ei lasknud end üllatada. Eesti rahvajooksude sage kollitaja läks oma teed kohe jooksu alguses ja hoidis vahet jälitajate ees lõpuni. Kui Musta Mandri mees tuiskas läbi finišikanga, säras tablool aeg 31 minutit ja kümme sekundit. Tänavune võidutulemus oli umbes poolteist minutit nigelam kui raja tippmark.

Põhijooks kirjutas ühtlasi uue lehekülje Eesti kergejõustikulukku, sest esimest korda toimusid riigi kümne kilomeetri maanteejooksu täiskasvanute meistrivõistlused. Maarjamaa meistritiitli teenis finišijoone teisena ületanud Karel Hussar, kes Mukungale jäi alla 12 sekundiga.

“Aeg oli kehvavõitu. Käis koha peale jooks. Imestasin isegi, et Mukunga nii lähedal oli: sama vahe, mille ta esimese viie kilomeetriga sisse jooksis, jäi lõpuni. Enne starti oli juba teada, et hakatakse kohti passima,” märkis vastne meister Hussar. Kuldmedalisti treeneri tunnustuse pälvis juhendaja Einar Kaigas.

Kolmandana lõpetas lätlane Slavis Gruševs, kes võitjale kaotas 35 sekundiga. Hussar raputas ta maha viimasel rajakolmandikul. Eesti meistrivõistluste arvestuses teenis hõbemedali Ilja Nikolajev (31.51) ja pronksi Leonid Latsepov (31.57).

Õrnema soo esindajatest läbis raja kõige kiiremini mullust võitu kaitsnud Liina Tšernov, kelle lõpuajaks märgiti 34.35. Hõbeda saanud Jekaterina Patjuk jäi temast maha 16 sekundiga. Eesti meistrivõistluste pronksi üle võib uhkust tunda Lily Luik (35.23).

“Palavuse tõttu oli keeruline joosta. Pärnus on alati au rajale tulla ja muidugi tunnen head meelt Eesti meistritiitli üle,” rõõmustas üldarvestuses 22. koha saavutanud Tšernov.

Patjuk tunnistas, et teise koha aurahaga tuleb rahule jääda. “Iga medal on medal,” ütles ta rajalt tulles. “Mulle on olulisem aeg. Kui see paraneb, liigun õiges suunas.”

Sõudelegend Jüri Jaanson, kelle järgi kahe silla jooks nime on saanud, ületas lõpujoone 189ndana. Tema ajaks märgiti 42.36.

23kraadises kuumuses oli stardikanga all ligemale 2300 jooksjat ja kõndijat. FOTO: Rain Pikner

Kolmekilomeetrisel noortejooksul võidutses noormeestest Marti Medar (9.23) ja piigadest kohalik välejalg Viola Hambidge (10.06).

Ürituse peakorraldaja Vahur Mäe avaldas heameelt, et vaatamata põhijooksu kattumisele esimese koolipäevaga tuli kohale märkimisväärne arv spordisõpru. Ehkki kahe silla jooksul osales mõnisada inimest vähem kui mullu, astuti peakorraldaja sõnutsi samm edasi.

“Pärnus oli Eesti kõige võitluslikum jooks, arvestades, kui palju siia tippe tuli. Nägime stardis sellist seltskonda, keda mujal ei kohta. See on peapõhjus, miks siin ajaloo esimesed Eesti meistrivõistlused toimusid,” märkis Mäe, kelle hinnangul on see suur tunnustus nii korraldusmeeskonnale kui linnale.

Nii kuuma spordipäeva kui tänavune 1. september, mil oli 23 kraadi sooja, päikese käes rohkemgi, peakorraldajale esiti ei meenunudki. Mäe arvas, et see jättis jälje jooksjatelegi, sest võidumees jäi raja tippmargist võrdlemisi kaugele.

Spordisõbrad kallasid joogipunktides vett pigem pähe kui suhu. FOTO: Rain Pikner

“Viis aastat tagasi oli niisama palav,” tõdes peakorraldaja viimaks. “Seitse inimest sattus haiglasse tilgutite alla. Tänavu ei vajanud arstiabi ükski sportlane. Inimesed olid kuumast ilmast teadlikud ja jõid palju vett. Arvasime esmaabitiimiga, et võib tekkida ohtlik olukord, ja tellisime igaks juhuks lisakiirabibrigaadi, ent läks oodatust palju libedamalt ja hea uudis on see, meedikutel peaaegu polnudki tööd.”

Ürituse sujuvuse nimel töötas ühtekokku 250 inimest. Nüüd mõlgub korraldajail mõttes juba järgmise aasta sündmus ja nad nuputavad, kuidas pidada veel vägevam spordipidu, sest tuleval aastal täitub Jüri Jaansoni nimelisel jooksul juubel: 20 aastat.