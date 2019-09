Suvi pole veel läbi: lähipäevad toovad 25 soojakraadi

Esmaspäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, võib olla äikest. Puhub ida- ja kagutuul viis kuni kümme, saartel ja rannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Sooja on oodata kümme kuni 16 kraadi. Päeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub kagutuul neli kuni kümme meetrit sekundis. Õhusooja tuleb 19–25 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul neli kuni kümme meetrit sekundis. Sooja on kümme kuni 16 kraadi. Päeval jätkub vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Kagutuulel on kiirust neli kuni kümme, saartel iiliti 12–15 meetrit sekundist. Sooja tuleb 20–25 kraadi.