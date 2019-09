Kunstisadam neelaks sadu tuhandeid eurosid rohkem kui plaanitud

Sihtasutus Uue Kunsti Muuseum (UKM) palus linnavalitsusel koos­tada kõnealuse finantsprognoosi ja võtta selle alusel Pärnu linnale kohustus tagada kunstisadama toimimine viie aasta jooksul pärast selle valmimist, kuna see on üks toetuse saamise eeltingimusi.

Riigi tugiteenuste keskus (RTK) on valmis eraldama UKMile Läänemere kunstisadama rajamiseks 1 994 007 eurot tingimusel, et kultuuriministeerium ja Pärnu linn kinnitavad finantsanalüüsi ja garanteerivad, et kunsti­sadam tegutseb vähemalt viis aastat. Finantsjuhtimisteenistus tõi esile juba varem jutuks olnud fakti, et linnalt sellise toetuse tagamine läheks vastuollu kohalike omavalitsuste tegevust reguleerivate õigusaktidega, kuna tegemist on eraalgatusega.