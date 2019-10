Anu Jürisson: Linna- või riigi orkester?

Tellijale

Orkestri produtsent Helen Erastus on juhi kohuseidki täitnud juba üle aasta ja on loomulik, et üks inimene ei saa nii suures organisatsioonis olla korraga suurepäraste ideede genereerija, sponsorite otsija, logistik ja lavameister. Põhjus, miks konkurssi kohe ei korraldatud, on mõistetav: sooviti anda orkestrile veidi aega peadirigendiga kohanemiseks. Ja vastupidi.