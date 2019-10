Nõlva-lehelind eristub väga kõlava lauluga

Tellijale

Kindlasti tunnevad paljud ­linnuhuvilised meil üsna tavalist väike-lehelindu, kelle silk-solk-laulu kuuleb nii koduaedades kui metsades, samuti salu- ja mets-­lehelindu. Eelmise kevadeni ar­vasin minagi, et need ongi meie ainsad lehelinnud ja linnuraamatutes figureeriv nõlva- ehk rohe-lehelind on seal pelgalt tutvustamise eesmärgil.

Lehelindude määramine laulu kuulmata valmistab alustavale loodushuvilisele arusaadavalt peavalu. Rohekashalli ülapoole ja valkja alapoolega nõlva-lehelind on liigikaaslastega väga sarnane. Erinedes neist heleda tiivavöödi poolest, mida näeb küll ainult ­lähedalt või fotolt. Nõlva-lehe­lindu pikemat aega vaadelda on pisut keeruline, kuna käitumiselt on see lind väga rahutu ja liikuv, vahetades ühtelugu asukohta kõrgetel puudel. Putukaid ja lülijalgseid otsib ta toiduks peaasjalikult puuvõrast. Harva laskub ta selleks maapinnale.