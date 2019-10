Lauatennisepoisid tulid teist aastat järjest Eesti meistriks

Poisse juhendavad Peeter Sumre ja Andres Kull. Abitreeneri rollis on Andres Kudisiim, kelle sõnutsi tuli võit raskelt, nagu finaalitulemuski näitab.

“Nad tegid seda uuesti!” viitas rõõmus abitreener mullusele tulemusele. “Loomulikult on poisid rahul, sest kui nüüd tulevikku vaadata, võis see tiitel jääda jupiks ajaks viimaseks, kuna meie esinumber Luuk väljub järgmine aasta juunioride klassist. Aga kuna pall on jätkuvalt ümmargune, võib sellel ala juhtuda igasuguseid asju.”