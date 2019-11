Hispaanlased uudistavad Pärnu rohealasid

Pärnakatel on külas Vici abilinnapea Fabiana Palmero, projekti Vici-poolne koordinaator Marta Rofin Sierra ja projekti juhtekspert Sebastiaan van Herk.

Projekt „Tervislikud linnad“, mis hispaanlased Pärnusse tõi, on osa linnade säästvat arengut edendavast Euroopa vahetus- ja õppeprogrammist Urbact.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja teatas, et osalemine Urbacti programmi projektis aitab Pärnul leida võimalusi ja ideid, kuidas siinsed rohealad kodanike tervise huvides veel paremini tööle panna. Projektis osalemisest on eriti palju kasu just suurema tähelepanu ja laiema kasutuseta jäänud rohealade arendamisel.