Rainer Aavik: Kümme aastat Pärnus

Pärnu linnapildis on toimunud olulisi muutusi, kuid arenguruumi on veel küllaga. FOTO: Ardi Truija

Pärnu on viimase kümne aastaga läbi teinud murrangulise arengu. Linna edasiminek elu-, töö- ja turismikeskkonnana on sedavõrd muljet avaldav, et Pärnust on saanud nõutud koostööpartner ja eeskuju omavalitsustele nii Eestis kui välismaal. Mul on olnud suurepärane võimalus seda arengut nii distantsilt kui vahetult, kohapeal kogeda.