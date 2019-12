Mari Järvelaid: Listeeriast – rahulikult ja ilma hüsteeriata

Tellijale

Viimastel aastatel on listerioosi nakatumine Euroopa paljudes riikides tõusnud, seejuures keskmine haigestumise sagedus on maailmas 0,1–1,1 juhtu 100 000 inimese kohta. Euroopas on listerioosi haigestumine kasvanud just üle 60aastaste hulgas. Kui USAs tuli 1998. aastal tagasi kutsuda 16 miljonit kilogrammi hot dog’e, 2002. aastal aga 12,4 miljonit kilogrammi lihast delikatesse kalkuni ja kanaliha listeeriaga saastatuse tõttu, siis nüüdseks on USA suutnud vähendada 1996. aastast listerioosijuhte 42 protsenti sageduseni 0,27 juhtu 100 000 elaniku kohta.