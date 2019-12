Video ⟩ Viiekorruselise kortermaja keldris puhkes öösel tulekahju

"Kortermaja ühiskasutataval pinnal on oluline jälgida tuleohutusnõuded. Väljumisteed tuleb hoida alati esemetest vabad. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis oleks see igati võimalik," tuletas Moorits inimestele meelde.