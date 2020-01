Video ⟩ Kuri käsi sokutas ööpimeduse varjus võõrasse kuuri kaks väetit kutsikat

Varjupaikade MTÜ kirjutas oma ühismeedia lehel, et kaks habrast hinge olid kui kleepunud üksteise vastu, et tunda teineteise soojust ja olla vastastikku toeks. Nad vappusid ja värisesid – seda nii külmast kui hirmust. Nende jaoks oli eluküsimus, mis saab edasi.

Kutsikad toimetati kiirelt Pärnu loomade varjupaiga hoole alla, kus nad koheselt veterinaari poolt üle vaadati. Mõlemad kutsikad on nälginud ja nad kaalusid väga vähe. Üks kaalus vaid 1,5 ja teine 2,5 kilogrammi, kuigi hammaste järgi võiks nende vanuseks pakkuda juba 4-5 kuud. Emasel kutsikal on üliraske kahepoolne kubemesong, mis vajab kiiret kirurgilist sekkumist.

Pisikesed olid ka räpased ja nende küüned ülipikad. Nende välimuse eest hoolitsemine on kõige väiksem asi. Väike pesupäev ja küünelõikus on tipid-täpid veterinaarsete protseduuride kõrval.

Nüüd on vaja teha mõlemale vereproovid. Kosumiseks vajavad nad spetsiaalset kutsikatoitu. Kui kutsikad on kosunud, siis näitab vereproov, kas on juba ohutu emast kutsikat opereerida. Varjupaik on panustanud kutsikate tervisesse 630 eurot.