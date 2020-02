Eesti valimine ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks on mõistagi kõva sõna ja jäljega sündmus. Teatavasti täidetakse need kohad regiooniti ja Ida-Euroopa seda kanti, kuhu meie kuulume, esindas viimati julgeolekunõukogus Leedu (2014–2015), mis valiti sellele kohale 194st 187 riigi toetusel. Ent Leedu oli ainus kandidaat, Eestiga aga oli otsustanud konkureerida meist suurem ja võimsam Rumeenia. Mitu kandidaati samast regioonist on varemgi tulnud ja teisele on teed vabastatud.