Pärnus Suur-Sepa tänaval vajus öösel kuusk elektritraatidele ja ohustas selle all olevat sõiduautot. Elektrikud võtsid liinidest voolu välja ja päästjad tõmbasid auto kuuse alt ära ohutusse kohta.

Vana-Sauga spordihalli katuselt hakkas tuul hommikul lahti rebima ruberoiditükke. Kardeti, et need lähevad suure tuulega lendu, ohustades nii möödakäijaid kui autosid.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmann ütles, et tormile alla vandunud ja pooleks läinud lipumast on juba ära koristatud. Samas kohas murdis torm posti detsembriski. Seekord sai kannatada üks vanematest mastidest.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja teatas, et päästjad kõrvaldasid öösel tormi tagajärgi mitmel pool maakonnas: Paikuse alevikus kukkus tormi tõttu teele suur kuusk. Puid koristati veel Uulu külas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel, Marksa, Kõpu, Urissaare külas, Pärnus Metsakalmistu bussipeatuse juures, Kilksama külas, Häädemeeste vallas Arumetsa ja Penu külas, Põhja-Pärnumaa vallas Soosalu külas.

Merevee tase oli Pärnus kella 8.40 ajal 120 sentimeetrit üle keskmise ja pärast seda langes. Seda oli piisavalt, et merevesi loksus plaažil rannahoone külje all. Pärnu linna kriitiline piir, kui vesi tänavatele tõuseb, on 180 sentimeetrit.